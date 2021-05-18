Bir tutam ot hayat kurtardı

Bir tutam ot hayat kurtardı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Afşar Barajı'na gezmeye giden iki arkadaştan Mehmet Çömlekçi (16) göle düşerken, Hüseyin Yılmaz (14) ise otları yakalayarak hayata tutundu. Yılmaz ekiplerin müdahalesiyle kurtarılırken, baraja düşen Çömlekçi'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yardıma gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında susadığını söyleyen Yılmaz'a halat yardımıyla su uzatıldı.

