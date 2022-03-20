VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor İstanbul'un bazı ilçelerinde karla k...
BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi
Bakan Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Rusya'da oluşan boşluğu Türkiye doldurabilir!
Patriotlar yola çıktı
Türkiye rakiplerine resmen fark attı! Tarihi rekor
Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı
Meclis, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Rusya-Ukrayna savaşı tarıma 'pozitif ayrımcılık' adımlarını hızlandırdı
AB dışişleri ve savunma bakanları Ukrayna ile 'Stratejik Pusula' için toplanacak
Rusya Ukrayna'da ilk kez kullandı
Haziran'da asgari ücrete zam sinyali!
Rock festivali başlıyor
Enerjik Serkan
Romantik gece
Aşk gülüşü
Lider'in isim babası Zeki Müren
Oyunu Londra'da sahnelenecek
Bebek göründü
Albüm bitti
Kar şıklığı
20 Mart 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 18:00:00

Bir tutam moral

ABONE OL

Yakınlarını kanserden kaybeden ev kadınları saçlarını lösemililere bağışladı. Kansersiz Yaşam Derneği'nin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına destek veren kadınlar hastalara moral verebilmenin mutluluğunu yaşadı.

ÇEKİLEN ACILARI HAFİFLETME ÇABASI

Kansersiz Yaşam Derneği'nin "Saçım saçın olsun" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Antalya Kepez Belediyesi'nin tekvando kursunda bir araya gelen ev kadınlarından 5'i kanserden yakınlarını kaybetmenin acısını hafifletmek ve lösemili bireylere faydalı olmak için uzattıkları saçlarını kuaförde kestirdi. Bu gönüllü girişime ev kadınlarının yakınları da destek verdi.

Yeğenini kanserden kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşı döken Beishenbek Kyzy Nurzada, "Saçlarım bir çocuğun saçları olacak. Yeğenimi 1,5 yaşında bu hastalıktan kaybettim, onun hatırası için bağış yaptım" dedi.

SAÇLARIN YANINA NOTLAR YAZILDI

Tekvando antrenörünün desteğiyle titizlikle örülen saçlarını yanına koydukları notlarla "Saçım saçın olsun" kampanyasına gönderen kadınlar, bağışladıkları saçlarının dernek aracılığıyla lösemili hastalara ulaştırılmasının mutluluğunu yaşadı. Bağışçılardan Şengül Gerçek, "Ailemde çok fazla kanser hastası var. Bağışlayacağımız saçlarımız kanser hastalarına umut olsun istiyorum" dedi.

Etiketler : kansersiz yaşam derneği saçım saçın olsun bağış
Hande'den 'göbek güncelleme'

Hande'den 'göbek güncelleme'
Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Taksim'i anlattılar

Taksim'i anlattılar
Teklisine Grammy desteği

Teklisine Grammy desteği
Hayalindeki rolü anlattı

Hayalindeki rolü anlattı
Ailece ABD tatili

Ailece ABD tatili
Filme düğün engeli

Filme düğün engeli
Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı
'Zor rolleri seviyorum'

'Zor rolleri seviyorum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER