Bir tutam moral

ÇEKİLEN ACILARI HAFİFLETME ÇABASI



Kansersiz Yaşam Derneği'nin "Saçım saçın olsun" kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Antalya Kepez Belediyesi'nin tekvando kursunda bir araya gelen ev kadınlarından 5'i kanserden yakınlarını kaybetmenin acısını hafifletmek ve lösemili bireylere faydalı olmak için uzattıkları saçlarını kuaförde kestirdi. Bu gönüllü girişime ev kadınlarının yakınları da destek verdi.

Yeğenini kanserden kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşı döken Beishenbek Kyzy Nurzada, "Saçlarım bir çocuğun saçları olacak. Yeğenimi 1,5 yaşında bu hastalıktan kaybettim, onun hatırası için bağış yaptım" dedi.

SAÇLARIN YANINA NOTLAR YAZILDI

Tekvando antrenörünün desteğiyle titizlikle örülen saçlarını yanına koydukları notlarla "Saçım saçın olsun" kampanyasına gönderen kadınlar, bağışladıkları saçlarının dernek aracılığıyla lösemili hastalara ulaştırılmasının mutluluğunu yaşadı. Bağışçılardan Şengül Gerçek, "Ailemde çok fazla kanser hastası var. Bağışlayacağımız saçlarımız kanser hastalarına umut olsun istiyorum" dedi.