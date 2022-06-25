Bir tutam iyilik

SURİYELİ HALE'NİN MUTLULUĞU

Ankara'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı (28), kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor. Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan Suriyeli Hale Bereket'in (8), "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi.

Suriyeli Hale Bereket de saçlarına kavuştu.

180 ÇOCUĞUN GÖNLÜNE DOKUNDU

Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi. 2015 yılından beri projeye devam eden Kirazlı "Keşke bu çocukların kendi saçı olsa da bu durumlara ihtiyaç kalmasa" diyor.