Bir tören vakası daha! Nişan sonrası tüm köy karantinada
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından koronavirüs vakaları görüldü. Vakaların artması üzerine köy karantinaya alındı.
Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıköy köyünde koronavirüs alarmı verildi. Köyde yapılan nişan töreni ardından korona vakaları artınca bütün köy karantinaya alındı.
Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün bu geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi.
VAKALAR KATLANARAK ARTTI
Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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