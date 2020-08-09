  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca 9 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı
Başkan Erdoğan: Muhalefetin 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok i ...
Bir süredir kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen hayatını kaybetti
Koronavirüsten en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyonu aştı
Savunma Sanayi Başkanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu: Yerli yeni gururumuz M4K sahaya inmeye ...
Türkiye'nin yanı başında 3 gündür devam eden yangın söndürülemiyor
Bakan Koca, pozitif vakaların dönüşme oranını açıkladı
Gazetecinin sorusuna kızan Trump salonu terk etti
Libya ordusundan dikkat çeken açıklama: İki Rus askeri kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki Sirte'ye ...
Hindistan'da kan donduran olay! 11 Pakistanlı göçmen ölü bulundu
Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır
Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğuldu
Türkiye için tarihi gün... Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci almaya başlayacak
Beşiktaş Welinton transferini bitirdi
Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 165 bini aştı
Aydos Ormanı'nda korkutan yangın
Bakan Akar ve komutanlar sınır noktasında!
Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri'nde incelemelerde bulundu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Kuru meyve ihracatçılarından Bakan Pakdemirli'ye tarım ilacı teşekkürü
Nijerya'da valilerden hükümete Boko Haram çağrısı
09 Ağustos 2020 Pazar 19:57:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 19:59:00

Bir süredir kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor camiasının yakından tanıdığı ve bir süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri, Gönşülen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı

Uzun süredir kanser tedavisi gören Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN Sports ailesi ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla taziyelerini bildirdi.

Beşiktaş Kulübünün başsağlığı mesajında "Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." paylaşımı yaptı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun..." paylaşımında bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER