Bir protez bir hayat
Van'da dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya gelen Nakşin evde eğitim görüyor. En büyük hayali okula gitmek olan 13 yaşındaki Nakşin'in bunu gerçekleştirebilmesi için 5 milyon liralık elektronik proteze kavuşması gerekiyor.
EVİNE ÖĞRETMENİ GELİYOR
Van'ın Tuşba İlçesi'nde yaşayan Ayfer-Mustafa Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Nakşin Özdemir, doğuştan dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu öğrencisi olan ve her yıl takdir belgesi alan 13 yaşındaki Nakşin, kolları ve bacakları olmadığı için 7'nci sınıfta da evde eğitim görüyor.
Mustafa Özdemir, "Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Öğretmeni her gün eve gelerek eğitim veriyor" diye konuştu.
Özel eğitim öğretmeni Gülperi Eşin "3 yıldır beraber ders yapıyoruz. Çok özverili ve başarılı bir öğrencimiz. Yazıyı kendisi yazabiliyor, aynı zamanda okuma-yazması da gayet düzgün. Her yıl takdir belgesi alıyor" dedi.
İNŞAAT İŞÇİSİ BABA ÇARESİZ
Nakşin, kalemi kollarıyla tuttuğunu ve en büyük isteğinin protez olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini dile getiren Nakşin, "Hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi. İnşaat işçisi baba Mustafa Özdemir de, oğluna takılacak elektronik protezin maliyetinin 5 milyon lirayı geçtiğini ve bunu almaya imkanı olmadığını söyledi.
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