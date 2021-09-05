Bir milyon lira ciro yapan meslek lisesi

Bir milyon lira ciro yapan meslek lisesi

Muş'ta masa, sıra gibi mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro sağlayan Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde de üretimlerine devam ediyor.



Fabrika gibi çalışarak okullara sıra, masa, sandalye, öğretmen masası, yemek masası gibi mobilya malzemeleri üreten lise, kentin dışarıya bağımlılığını da ortadan kaldırıyor.

Lisede üretim yaparak hem iş öğrenen hem de aile bütçesine katkıda bulunan öğrenciler, üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor.

