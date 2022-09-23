BİR TÜRLÜ DÖNÜŞE İKNA EDEMEDİLER



Antalya'nın en yüksek zirvelerinden Sivri Dağ'a tırmanmak için Kepez Mahallesi'nden yürüyüşe başlayan dağcılık antrenörü Fahri Altun, TDF Hakkari Dağcılık İl Temsilcisi Naci Ertunç ve çeşitli meslek gruplarından Kuzey Zengin, Leyla Çetin ile Deniz Eroğlu, karşılaştıkları sokak köpeğine simit ve haşlanmış yumurta verdi. Ardından yürüyüşe devam eden grubu, sevimli can dost da takip etmeye başladı. Geri dönmesi için telkinde bulundukları köpek ikna olmayıp, grubu Hisarçandır Mahallesi'ndeki Sivri'da eteklerine kadar takip etti.

Gördükleri vefa karşısında gözyaşı döken dağcılar, can dostun adını 'Sürmeli' koydu.

SAATLERCE GERİ GELMELERİNİ BEKLEDİ



Dağcılar, tırmanışta gelemeyeceğini düşündüğü köpeğin kendileriyle birlikte yaklaşık 1,3 kilometre tırmandığına şahit olunca ise neye uğradığını şaşırdı. Tehlikeli yamaçlardan dolayı daha fazla ilerleyemeyen köpek, zirveye tırmanmaya devam eden dağcıların dönüşünü ise saatlerce bekledi. Geri dönüş yolunda köpeğin beklediğini gören dağcılar ise ikinci şaşkınlığı yaşadı. Tırmanış esnasında bacaklarından yaralanan köpeğin acı çektiğini de fark eden dağcılar, halat yardımıyla onu aşağı indirip tedavi edilmesini sağladı.