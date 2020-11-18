18 Kasım 2020 Çarşamba 17:54:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 17:54:00
Bir kutusundan asgari ücret kadar para kazanıyorlar
Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliği, önemini koruyor.
Yumurtadan tırtıla, tırtıldan kelebeğe giden bir döngünün içinde yaşamını sürdüren ipek böceğinin koza haline gelmesi, toplanan kozaların Koza Birlik yetkililerine teslimi ile ipek olarak çekilmesine kadar olan tüm aşamaları fotoğraflandı. Üreticiler, kozaların bir kutusunu yaklaşık asgari ücrete sattıklarını söylediler.
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- Bir kutusundan asgari ücret kadar para kazanıyorlar