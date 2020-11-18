Bir kutusundan asgari ücret kadar para kazanıyorlar

Yumurtadan tırtıla, tırtıldan kelebeğe giden bir döngünün içinde yaşamını sürdüren ipek böceğinin koza haline gelmesi, toplanan kozaların Koza Birlik yetkililerine teslimi ile ipek olarak çekilmesine kadar olan tüm aşamaları fotoğraflandı. Üreticiler, kozaların bir kutusunu yaklaşık asgari ücrete sattıklarını söylediler.

