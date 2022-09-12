Bir harfin 40 yıl hatırı var

40 yıl önce Karlıova'da görev yapan öğretmen Recep Çamdere, yıllar sonra o köye gitti. Öğrencileriyle buluştuğunda duygusal anlar yaşandı.



BURSA'DAN YOLA ÇIKIP GİTTİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynak Köyü'nde 40 yıl önce görev yapan emekli öğretmen Recep Çamdere, yıllar sonra köyü ziyaret ederek öğrencileriyle buluştu. Bursa'da yaşayan ve göreve başladığında 26 yaşında olan Recep öğretmen, ilk görev yeri olan Kaynak Köyü'nü, yıllar sonra eşi Melahat Çamdere ile ziyaret etti. Köye gelen 67 yaşındaki Recep öğretmeni, şimdi köy muhtarı olan öğrencisi Bedrettin Demir ile köy sakinleri karşıladı.

HİÇBİRİNİN YÜZÜ DEĞİŞMEMİŞ

İlk olarak görev yaptığı okulu ziyaret eden Çamdere, daha sonra köy içinde dolaşarak anılarını tazeledi. Büyüyen öğrencilerini ve köy sakinlerini gören emekli öğretmen sevinç yaşadı, bazı köy sakinlerinin vefat ettiğini ve eski evlerinin harabe olduğunu görünce de hüzünlendi. Çamdere, "Bursa'dan buraya geldim. Öğrencilerimin yüzleri değişmemiş ama büyümüşler. İlk görev yerim olduğundan dolayı ad ve soyadını söyleyeni hemen tanıyorum" dedi.