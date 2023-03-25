VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kalın'dan F-16 açıklaması: Olmazsa alternatif üretiriz!
Bir haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Tunceli'de kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı
Kanada, ülkesine kara sınırından giren sığınmacıları ABD'ye iade edecek
Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina kendiliğinden çöktü
Katar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı
25 Mart 2023 Cumartesi 23:39:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 23:39:00

Bir haftada 2 bin 18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelinde 17-23 Mart döneminde 2 bin 527 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2 bin 18 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 17 ile 23 Mart tarihleri arasında 1039'u Afganistan, 57'si Pakistan, 1431'i de diğer uyruklardan 2 bin 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 598'i Afganistan, 38'i Pakistan ve 1382'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 18 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 23 Mart'a kadar ise 7 bin 796'sı Afganistan, 1406'sı Pakistan ve 15 bin 85'i diğer uyruklardan olmak üzere 24 bin 287 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Söz konusu tarihler arasında ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 720 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 23 Mart'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 54 bin 203 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde, 4 bin 288'i Afganistan, 2 bin 2'si Pakistan ve 9 bin 673'ü diğer uyruklardan olmak üzere 15 bin 963 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1231 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Türkiye geneli düzensiz göçmen

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX