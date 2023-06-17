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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:56:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:56:00

Bir günlük askerlik sevinci

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Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden down sendromlu Emre Çınar, düzenlenen etkinlikte bir günlük temsili askerlik yaptı.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden 20 yaşındaki down sendromlu Emre Çınar, Jandarma teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük temsili askerlik yaptı.

Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy ile bir araya gelen Çınar, jandarma üniforması giydi. Büyük sevinç yaşayan Çınar, komutanlığın nizamiyesinde asker selamı verdi.

Çınar, trafik personel yeleği giydi, askeri teçhizat kuşandı.

Etiketler : eskişehir down sendromlu askerlik emre çınar
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