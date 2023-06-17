Bir günlük askerlik sevinci

Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden 20 yaşındaki down sendromlu Emre Çınar, Jandarma teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük temsili askerlik yaptı.



Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy ile bir araya gelen Çınar, jandarma üniforması giydi. Büyük sevinç yaşayan Çınar, komutanlığın nizamiyesinde asker selamı verdi.

Çınar, trafik personel yeleği giydi, askeri teçhizat kuşandı.