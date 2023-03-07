Bir günlüğüne itfaiyeci oldular

Malatya'da depremzede itfaiye erleri, çocukları mutlu etmeye çalışıyor. Günlerce enkazda arama kurtarma faaliyeti sürdüren, çok sayıda kişiyi sağ çıkaran, depremde yakınlarını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli, düzenledikleri etkinliklerle çocuklara moral veriyor. Yangın söndürme ve su altı arama kurtarma araçlarıyla çadır ve konteyner kentleri ziyaret eden itfaiyecilerin oyunlar oynadığı çocuklar, itfaiye hortumu ile su sıktı.

