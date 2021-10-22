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22 Ekim 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 12:00:00

Bir garip bekçi

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Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde yaşayan İsmail Atmaca'nın, 5 ay önce yavruyken yaralı olarak yanına alıp iyileştirdiği karga her gün onunla işe gidip gelmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde yaşayan İsmail Atmaca'nın, 5 ay önce yavruyken yaralı olarak yanına alıp iyileştirdiği karga her gün onunla işe gidip gelmeye başladı.

İsmail Atmaca'nın 'Garip' ismini verdiği karga, ağzını açarak, tuvaletten çıkanlardan para koymalarını bekliyor, para vermeyip gidenlerin arkasından ses çıkarıyor.

İsmail Atmaca "Garip ben yoksam, yokluğumu hissettirmiyor, müşteriden ücretleri tek tek topluyor. Gören herkes fotoğraf çekmek istiyor" dedi.

Etiketler : Şanlıurfa Birecik İlçesi İsmail Atmaca
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