Bir fideyle hayatları değişti

7 AY BOYUNCA ÜRETİYORLAR



Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi köyündeki vatandaşların hayatı çilekle değişti. Nilüfer Belediyesi, 4 yıl önce örnek olması için köydeki iki kadın üreticiye birer dönüm çilek fidesi verdi. İki kadının çilekten güzel kazançlar elde ettiğini gören diğer köylü kadınlar da, çilek üretimine başladı. Şimdi 40 haneli köyün tamamı 7 ay boyunca çilek üretiyor, kilogramını 25-30 liradan satarak aylık 10-12 bin lira gelir sağlıyor.

KÖYDEN GELİP SATIN ALIYORLAR



Mahallenin tamamında yaklaşık 100 dönüm çilek üretimi yapılırken, Nilüfer Belediyesi de başta fide desteği olmak üzere üreticiye destek veriyor. Bu mevsimde kilogramı 25 ila 30 lira arasında satılan çileğin 12 ay boyunca üretilmesi için seralar kurulması hedefleniyor. Muhtar Nurettin Aydın, "Çilek mayıs ayında başlıyor, kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Çoğunu buradan gelip alıyorlar" dedi.

İMECE USULÜ BAKIM



Kadınlar, imece usulü ile çilek tarlaların bakımını yapıyor. Üreticisi Sultan Demir de eskiden sadece bir ay çilek üretimi yaparken, şimdi mayıstan aralık ayına kadar üretim yaptıklarını söyledi.