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16 Kasım 2022 Çarşamba 20:02:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 20:02:00

Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü

Kaynak: DHA

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Sarıkamış'ta kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürürken, sürücüler yazlık lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti. Serhat Ozan Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karla kaplanan Hozat-Karaoğlan-Ovacık kara yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışma başlatırken valilik, sürücülerin dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Kars'ta beklenen kar Sarıkamış ilçesinde başladı. Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve soğuk hava, akşam yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıkamış'ta kar yağışının başladığını ifade eden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlemeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan, yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Sarıkamış'ta araçlarında kışlık lastik bulunmayan sürücüler, soluğu lastikçilerde aldı. Lastiklerini değiştiren sürücüler ise evlerinin yolunu tuttu.

Sarıkamış'ta kar yağışının gece de etkili olması bekleniyor.
Etiketler : kar yağışı kars sarıkamış
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