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03 Şubat 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 16:00:00

Binlerce öğrenci yararlanıyor! Öğrencilerin bilet parası devletten

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Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen öğrencilere otobüs bileti desteği uygulaması devam ediyor.

Ailesinden uzakta başka bir ilde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsayan uygulamayla yılda 2 defa gidiş- dönüş biletleri devlet tarafından karşılanıyor.

Her bir bilet için 2023 yılında 750 TL destek veriliyor. Bu destekten yararlanabilmek için öğrencinin, ailelerinin ikametgah ettiği adreste yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekiyor. Ödemeler, öğrencinin IBAN hesabına aktarılıyor.

Ulaşım desteğinden yararlananlardan üniversite öğrencisi Rabia Nur Uzunay. "Van'da okuyorum, ailem İstanbul'da. En büyük masraflardan biri de yol parasıydı. Devletimizin sunduğu bu hizmet bizi çok mutlu etti" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan otobüs bileti öğrenci
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