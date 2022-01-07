07 Ocak 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 16:00:00
Binlerce flamingo artık hassas alanda!
Van'ın Erciş ilçesinde her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ Flamingo Alanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Çelebibağ Flamingo Alanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi. Alan, Erciş'e 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.