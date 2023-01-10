Binicilik sevdası para kazandırdı

Uzun yıllar "Şahin" ile Karadeniz'in dik yamaçlarında, engebeli yollarında zaman geçiren Aygün, evlenince atından ayrı kaldı.



4 çocuk annesi Aygün, ilk atı "Şahin"e duyduğu özlemle 20 yıl sonra Erzincan'dan iki at satın aldı. Eşi ve çocuklarına at binmeyi öğreten Aygün, bu işi mesleğe dönüştürdü. Yılın büyük çoğunluğunu Akçaabat'ın 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda geçiren Aygün, yerli ve yabancı gezginlere doğa ile iç içe atlı safari imkanı sunuyor.