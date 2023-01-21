Bingöl'de elle balık avı
Bingöl'de elle balık avı yapılıyor.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Perisu Çayı'nın kenarındaki kayalıkların altından elle balık avı yapılıyor. Soğuk havaya rağmen eldivenle balıkları yakalamayı başaran vatandaşlar, burada piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.
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