Bingöl'de 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler kapsamında, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildiği belirtildi.