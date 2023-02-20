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20 Şubat 2023 Pazartesi 00:37:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 00:37:00

Bina yıkıldı, güvercin yuvası sağlam kaldı

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Hatay'da yıkılan bir binada güvercin yuvasının bulunduğu kolonlar yıkılmadı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.

GÜVERCİN YUVASI SAĞLAM KALDI

Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti. 4 katlı binanın son hali ise görenleri görenleri şaşkına uğrattı.

Binada yaşayan Enes Şafak, AA muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.

Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi

Etiketler : hatay deprem güvercin yuvası

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