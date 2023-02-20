Bina yıkıldı, güvercin yuvası sağlam kaldı
Hatay'da yıkılan bir binada güvercin yuvasının bulunduğu kolonlar yıkılmadı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.
GÜVERCİN YUVASI SAĞLAM KALDI
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemesi dikkat çekti. 4 katlı binanın son hali ise görenleri görenleri şaşkına uğrattı.
Binada yaşayan Enes Şafak, AA muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı." dedi