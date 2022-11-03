Bin kişiyi organ bağışı için ikna etti

Bin kişiyi organ bağışı için ikna etti

Uygun organ ve kök hücre bulamadığı için ölüme yaklaşan çocuklar için bisikletine atlayıp, 44 şehri kapsayan 7 bin kilometrelik rotayı izleyen Kemal Yücel, 2 aylık turunu Adana'da lösemiden kaybettiği oğlunun mezarı başında tamamladı.



Turu boyunca önce mide kanaması, ardından trafik kazası geçirerek 2 kez ölümden dönen Yücel vazgeçmedi. 20 bin kişiyi kök hücre, bin kişiyi de organ bağışı için ikna edip, 700 çocuğa oyuncak dağıtan Yücel, "Zor ama umut dolu bir yolculuktu" dedi. (SONER KAN)