Bin kişiyi organ bağışı için ikna etti
Uygun organ ve kök hücre bulamadığı için ölüme yaklaşan çocuklar için bisikletine atlayıp, 44 şehri kapsayan 7 bin kilometrelik rotayı izleyen Kemal Yücel, 2 aylık turunu Adana'da lösemiden kaybettiği oğlunun mezarı başında tamamladı.
Uygun organ ve kök hücre bulamadığı için ölüme yaklaşan çocuklar için bisikletine atlayıp, 44 şehri kapsayan 7 bin kilometrelik rotayı izleyen Kemal Yücel, 2 aylık turunu Adana'da lösemiden kaybettiği oğlunun mezarı başında tamamladı.