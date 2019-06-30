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30 Haziran 2019 17:18 | Pazar

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM'de her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünler raflardaki yerini alıyor. BİM aktüel ürünleri müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta; en dikkat çekici ürün A INVERTER 12000 BTU KLİMA olarak karşımıza çıkıyor. A INVERTER 12000 BTU KLİMA 2,299,00 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım. İşte 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi sizlerle..

BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Salı ve cuma günleri BİM markete aktüel ürünler geliyor. BİM müşterileri tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler kataloğu bu harfta yine dopdolu. BİM markette bu hafta; en dikkat çekici ürün A++ INVERTER 12000 BTU KLİMA olarak görünüyor. 5 Temmuz'da gelecek olan A++ INVERTER 12000 BTU KLİMA 2,299,00 TL'den müşterilere sunulacak. BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sizlerle... 

5 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM 5 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; A++ INVERTER 12000 BTU KLİMA 2,299,00 TL'den, Xiaomi Red Mi S2 32 GB Cep Telefonu 1,149,00 TL'den, Ana Kucağı 75,00 TL'den, Manuel Göğüs Pompası & Biberon Başlığı 59,00 TL'den, Bebek Reflü Yatağı 49,00 TL'den, Vantilatör 3’ü 1 Arada 149,00 TL'den ve Oyuncaklı Oyun Minderi 39,00 TL'den satışa sunulacak. 

BİM 5 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

 

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