BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler müşteriler tarafından heyecanla bekleniyor. BİM'e bu hafta yine çok güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ürünleri müşterilerine sunan BİM'e bu hafta yine çok güzel ürünler geliyor. BİM'de bu hafta; Keysmart Çamaşır Makinası 1,299,00 TL'den, Dijitsu mini buzdolabı 479,00 TL'den, Sensörlü Mini Drone Corby 99,00 TL'den ve mikado nostaljik radyo 99,00 TL'den satışa çıkarılacak. BİM 28 Haziran aktüel ürünler kataloğunu gelin birlikte inceleyelim...

BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

BİM'de bu hafta; Keysmart Çamaşır Makinası 1,299,00 TL'den, Dijitsu mini buzdolabı 479,00 TL'den, Sensörlü Mini Drone Corby 99,00 TL'den ve mikado nostaljik radyo 99,00 TL'den müşterilere sunulacak.

BİM 28 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!