14 Haziran BİM aktüel ürünler listesi açıklandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? yoğun olarak araştırılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta müşterilerine uygun fiyatlı ürünleri sunan BİM'de bu hafta aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler listesinde müşterilere sürprizler var. BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet 2,199,00 TL'den, derin dondurucu 1,399,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 699,00 TL'den, kamp plaj sandalyesi 39,00 TL'den, balkon plaj şemsiyesi 75,00 TL'den ve Plastik Şemsiye Bidonu 20 Lt 19,90 TL'den satılacak. Gelin BİM 14 Haziran aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim...
BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu hafta yine sürprizlerle dolu olan BİM'in aktüel ürünler listesi dopdolu. BİM her hafta müşterilerine uygun fiyatlı ürünleri sunuyor. Yoğun ilgi gören bu ürünler her Cuma günü raflardaki yerini alıyor. BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet 2,199,00 TL'den, derin dondurucu 1,399,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 699,00 TL'den, kamp plaj sandalyesi 39,00 TL'den, balkon plaj şemsiyesi 75,00 TL'den ve Plastik Şemsiye Bidonu 20 Lt 19,90 TL'den satışa sunulmak üzere tüketicisi ile buluşturulacak. BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım. BİM 14 Haziran aktüel ürünler listesi sizlerle...
BİM 14 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet 2,199,00 TL'den, derin dondurucu 1,399,00 TL'den, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 699,00 TL'den, kamp plaj sandalyesi 39,00 TL'den, balkon plaj şemsiyesi 75,00 TL'den ve Plastik Şemsiye Bidonu 20 Lt 19,90 TL'den satılacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT