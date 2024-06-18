VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Evde egzersiz önerileri
'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap
Sürdürülebilir moda
Bu yiyecekler kanser riskini azaltıyor!
'Et yiyen' bakteri paniği
O besin gençleşmenin sırrı!
18 Haziran 2024 Salı 11:06:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 11:06:00

Bilim insanlarını şaşırtan 5 hayvan

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Hayvanlar alemi, şaşırtıcı ve ilginç davranışlarla doludur. İşte bilim insanlarını bile şaşırtan hayvan davranışları ve bu olayların perde arkası...

Hayvanlar aleminin büyüleyici dünyasına adım atmaya ne dersiniz? Bilim insanlarını bile hayrete düşüren ilginç ve şaşırtıcı hayvan davranışları, bu davranışların arkasındaki sırlar ve doğanın mucizeleri burada. İşte hayvanların inanılmaz yetenekleri...

1. Ahtapotların Zeka Oyunları: Ahtapotlar, inanılmaz derecede zeki ve problem çözme yetenekleriyle bilinir. Bilim insanları, onların karmaşık bulmacaları nasıl çözdüğünü araştırıyor.

2. Kargaların Alet Kullanımı: Kargalar, alet kullanabilen nadir hayvanlar arasındadır. Bu zeki kuşlar, yiyecek bulmak için çeşitli nesneleri kullanabiliyor.

3. Yunusların Sosyal Davranışları: Yunuslar, karmaşık sosyal yapıları ve iletişim yetenekleri ile bilinir. Bilim insanları, yunusların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu ve sosyal ilişkilerini nasıl yönettiklerini inceliyor.

4. Fil Hafızası: Filler, inanılmaz hafızaları ile tanınır. Bir fil, yıllar sonra bile bir yeri veya bir olayı hatırlayabilir. Bu hafıza yetenekleri, onların hayatta kalma ve sosyal ilişkilerinde büyük rol oynar.

5. Arıların Dansı: Arılar, yiyecek kaynaklarının yerini belirlemek için dans eder. Bu dans, diğer arılara yiyeceğin konumu hakkında bilgi verir ve koloni içinde iletişimi sağlar.

Etiketler : arı yunus ahtapot hayvanlar alemi kedi
'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'

'Baba olmak sonsuz bir mutluluk'
Gerçeğini aratmadı!

Gerçeğini aratmadı!
Bursa'da rap zamanı

Bursa'da rap zamanı
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Neden serbest bırakıldı?

Neden serbest bırakıldı?
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok
Kural bozdu

Kural bozdu
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX