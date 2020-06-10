Avrupa Birliği’nin iklim gözlem ağı Mayıs ayının tüm zamanların en sıcak mayıs ay olduğunu açıkladı.

Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) Mayıs 2020 ayının, 1981’den beri gelen Mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğini açıkladı.



Science Alert ise Sibirya’da sıcaklıkların geçen ay ortalamanın 10 derece üstüne çıktığını ve bunun endişe verici olduğunu duyurdu.

