Bilim insanları açıkladı: Tüm zamanların en sıcak Mayıs ayı bu sene yaşandı
Bilim insanları, geride bıraktığımız Mayıs ayının tüm zamanların en sıcak ayı olduğunu açıkladı.
Avrupa Birliği'nin iklim gözlem ağı geride bıraktığımız Mayıs ayının tüm zamanların en sıcak mayıs ayı olduğunu açıkladı.
Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) Mayıs 2020 ayının, 1981'den beri gelen Mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğini açıkladı
Science Alert ise Sibirya'da sıcaklıkların geçen ay ortalamanın 10 derece üstüne çıktığını ve bunun endişe verici olduğunu duyurdu.
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