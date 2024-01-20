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20 Ocak 2024 Cumartesi 07:56:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 07:56:00

Bilgievleri ilgi görüyor

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Kocaeli'nde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmet veren Bilgievleri, çocukların öncelikli tercihi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuz Gençlik projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmet veren Bilgievleri, çocukların öncelikli tercihi oldu. Kocaeli'nin 11 ilçesinde bulunan 17 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri'ne 2023 yılı içerisinde 9 bin 452 öğrenci yeni kayıt yaptırırken, toplam 23 bin 165 öğrenci aktif olarak Bilgievleri'nden faydalandı.

Etiketler : kocaeli büyükşehir belediyesi kılavuz gençlik projesi bilgievleri
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