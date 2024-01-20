Bilgievleri ilgi görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kılavuz Gençlik projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmet veren Bilgievleri, çocukların öncelikli tercihi oldu. Kocaeli'nin 11 ilçesinde bulunan 17 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri'ne 2023 yılı içerisinde 9 bin 452 öğrenci yeni kayıt yaptırırken, toplam 23 bin 165 öğrenci aktif olarak Bilgievleri'nden faydalandı.