'Bilge Yaşlılar'dan tecrübe paylaşımı

Antalya'da Üretken Bilge Yaşlılar Derneği çatısı altında bir araya gelen 65 yaş ve üstü üyeler, spordan sanata tecrübelerini paylaştıkları faaliyetlerle birbirlerinin yaşamını güzelleştiriyor. El sanatları becerisi olan, resim yapan, enstrüman çalan, zeka oyunları merakı olan üyeler bu alanlarda kurs vermenin yanında konser, sergi, turnuva gibi organizasyonlar düzenliyor. Faaliyetlere 20 farklı kurum kuruluş ve 68 bilim insanı da destek veriyor.

