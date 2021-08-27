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27 Ağustos 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 15:00:00

'Bilge Yaşlılar'dan tecrübe paylaşımı

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Antalya'da Üretken Bilge Yaşlılar Derneği çatısı altında bir araya gelen 65 yaş ve üstü üyeler, spordan sanata tecrübelerini paylaştıkları faaliyetlerle birbirlerinin yaşamını güzelleştiriyor.

Antalya'da Üretken Bilge Yaşlılar Derneği çatısı altında bir araya gelen 65 yaş ve üstü üyeler, spordan sanata tecrübelerini paylaştıkları faaliyetlerle birbirlerinin yaşamını güzelleştiriyor. El sanatları becerisi olan, resim yapan, enstrüman çalan, zeka oyunları merakı olan üyeler bu alanlarda kurs vermenin yanında konser, sergi, turnuva gibi organizasyonlar düzenliyor. Faaliyetlere 20 farklı kurum kuruluş ve 68 bilim insanı da destek veriyor.

Etiketler : Bilge Yaşlılar Antalya Üretken Bilge Yaşlılar Derneği El sanatları becerisi
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