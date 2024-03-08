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08 Mart 2024 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 07:20:00

Bileğinin hakkıyla hayatı değişti

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Serebral palsi hastalığı nedeniyle sadece sağ kolunu kullanabilen 18 yaşındaki Doğukan, bilek güreşine merak sardı. Kısa sürede Türkiye Şampiyonu olan Doğukan 'Tekerlekli sandalyeye mahkum hayatım gerçekten kötüydü, şimdi umudum var, dünyama ışık doğdu' dedi.

BİR YIL BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTI

Gümüşhane'de doğuştan gelen serebral palsi (beyin felci) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren 18 yaşındaki Doğukan Kurt, bilek güreşiyle hayata tutundu. Duruş ve hareket bozukluğu bulunan ve sadece sağ kolunu verimli şekilde kullanan Doğukan'ın en büyük hayali ise bilek güreşi sporcusu olmaktı. Bir yıllık çalışma sonrası Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kol ampute erkekler oturarak sağ kol açık sıklet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

PARMAK ANTRENMANI YAPIYOR

Doğukan Kurt, ayrıca bu şampiyonlukla beraber Türkiye'yi mayıs ayında Slovakya'da yapılacak Avrupa şampiyonasında da temsil etme hakkı kazandı. "Bilek güreşi benim hayatımın mucizesi ve ışığı oldu" diyen Doğukan "Antrenmanlarda bilek bükme, ağırlık kaldırma, parmak antrenmanları gibi hareketler yapıyoruz. Bilek güreşi benim hayatımın değişimi oldu. Bilek güreşine başladım, hayatımda her şey değişti. Benim hayatım kötüydü yani" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Doğukan Kurt "Bilek güreşi sayesinde amacım ve hedefim oldu, her şey oldu. Engel beyindedir, fiziksel değildir, engel sınır tanımaz" dedi.

Etiketler : gümüşhane serebral palsi hastalığı bilek güreşi türkiye şampiyonu
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