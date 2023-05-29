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29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:05:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:05:00

Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Bilecik'te sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, alt geçitte mahsur kalan 2 araç kurtarıldı.

Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle kapalı pazar alanı ile bazı iş yerlerini su bastı.

Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su basması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Mahsur kalan 2 araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Alt geçidin ekiplerce temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.

EKİLİ ARAZİLER ZARAR GÖRDÜ

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.

Ayrıca merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde Yunuslar mevkiindeki bazı evleri su bastığı, buradaki ekili arazilerin de zarar gördüğü öğrenildi.

Etiketler : bilecik yağış su birikintisi
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