Karakola gidip suç uydurdu!

İstanbul Kağıthane'de Aralık 2023'te üniversiteli Aslıhan Zengin'i (20) sokakta bıçaklayan kasklı Murat H.'nin (35) kimliği 5 ay sonra belirlendi. Yakalanarak tutuklanan zanlının 'bipolar bozukluğu rahatsızlığı' olduğu ve kanserden ölen eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi. 13 gün sonra Cafer B.'nin (23) karakola gidip suçu üstlendiği ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde korsan taksicilik yaparken aracına binen Zengin'le tanıştığını; platonik aşık olduğu İkra U. ile arasını yapması istediğinde kendisini aşağıladığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

HALÜSİNASYON GÖRÜYOR



Olay günü ablasının otomobilini kullandığını belirten Cafer B. Murat H.'nin evinden çıkan kaskı ne şekilde aldığını ve geri verdiği ise hatırlamadı. Abla Semra B. ise bahsi geçen aracı şubat ayında aldığını; kardeşinin bir kaza sonrası halüsinasyonlar gördüğünü söyledi. Suç uydurma nedeniyle gözaltına alınan Cafer B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Murat H.'yi evinde bulunan kask ele vermişti.

Bıçaklanan Aslıhan Zengin'in 3 organı zarar görmüştü.

Cafer B.'nin ruhsatsız silah ve yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.