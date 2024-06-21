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21 Haziran 2024 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 09:00:00

Bıçaklı saldırıda 'garip' olay! Karakola gidip suç uydurdu

Kaynak: İHA

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İstanbul Kağıthane'de Aslıhan Zengin'i sokakta bıçaklayan kasklı Murat H.'nin kimliği belirlendi. Yakalanarak tutuklanan zanlının ‘bipolar bozukluğu rahatsızlığı' olduğu öğrenildi. 13 gün sonra Cafer B.'nin karakola gidip suçu üstlendiği ortaya çıktı. Bu olayda işin aslı daha da ilginçleşiyor. İşte, yaşanan 'garip' olaydaki diğer detaylar...

İstanbul Kağıthane'de Aralık 2023'te üniversiteli Aslıhan Zengin'i (20) sokakta bıçaklayan kasklı Murat H.'nin (35) kimliği 5 ay sonra belirlendi. Yakalanarak tutuklanan zanlının 'bipolar bozukluğu rahatsızlığı' olduğu ve kanserden ölen eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi. 13 gün sonra Cafer B.'nin (23) karakola gidip suçu üstlendiği ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde korsan taksicilik yaparken aracına binen Zengin'le tanıştığını; platonik aşık olduğu İkra U. ile arasını yapması istediğinde kendisini aşağıladığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

HALÜSİNASYON GÖRÜYOR

Olay günü ablasının otomobilini kullandığını belirten Cafer B. Murat H.'nin evinden çıkan kaskı ne şekilde aldığını ve geri verdiği ise hatırlamadı. Abla Semra B. ise bahsi geçen aracı şubat ayında aldığını; kardeşinin bir kaza sonrası halüsinasyonlar gördüğünü söyledi. Suç uydurma nedeniyle gözaltına alınan Cafer B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Murat H.'yi evinde bulunan kask ele vermişti.

Bıçaklanan Aslıhan Zengin'in 3 organı zarar görmüştü.

Cafer B.'nin ruhsatsız silah ve yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenildi.

Etiketler : kağıthane bıçaklı saldırı karakol bipolar halüsinasyon
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