'Bıçak parası' istediği iddia edilen doktor gözaltında
Kaynak: AA
İstanbul'da bir kamu hastanesinde bıçak parası adı altında yüksek miktarda para talep ettiği iddia edilen doktor gözaltına alındı.
Hastane yönetimi ve çok sayıda hasta yakınının şikayeti üzerine, B.E. adlı doktorun ameliyat öncesi ''bıçak parası'' adı altında yüksek miktarlarda para talep ettiği, para vermeyen hastaların ameliyatlarına girmeyip asistanlarını soktuğu iddialarına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında B.E, görev yaptığı hastanede gözaltına alınırken, iş yerindeki odasında yapılan aramada ''rüşvet'' suçuna ilişkin olduğu değerlendirilen 275 bin lira ele geçirildi.
B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilecek.
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