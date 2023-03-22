Biblosuna bile rağbet var

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'ndeki atölyede cam sanatçıları Ahmet Geçili ve eşi Dilşad Geçili camdan çeşitli boyutlarda Togg figürleri ile ilk yerli otomobil Devrim'in biblosunun yanı sıra farklı ürünler de yapıyor. Geçili, "Siparişlerimizi sıraya sokmaya mecbur kaldık. Artan taleplerden dolayı kol gücümüz camları kesmeye yetmemeye başladı" dedi.

"Gemlik" ve "Pamukkale" renklerinde de biblo üretecekler Geçili, cam işçiliğinin ciddi emek gerektirdiğine değinerek, bir Togg biblosu yapımının yarım gün sürdüğünü bildirdi. Tamamen yerli üretim yaptıklarını anlatan Geçili, "Türkiye malı camlarımızı Denizli'den aldığımız boyalarla renklendiriyoruz. Bunları elmasla keserek şekillendiriyoruz. Şekillendirdiğimiz ve boyadığımız camları üst üste koyarak 800 derece sıcaklığa sahip fırınlarda pişiriyoruz. Bu işlemin ardından camlar eriyerek birbirleriyle kaynaşıyorlar. Togg bibloları da aynı şekilde yapılıyor." ifadelerini kullandı. Cam sanatçısı Taha Yoldaş da yaptığı işten gurur duyduğunu belirtti. Togg'un lansmanındaki "Anadolu" rengini imal ettiklerini dile getiren Yoldaş, gelen siparişler doğrultusunda "Gemlik" ve "Pamukkale" renklerinde biblolar üreteceklerini ifade etti.