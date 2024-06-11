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11 Haziran 2024 Salı 18:09:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 18:09:00

Beyzbol-Öfke-Doktor-Matematik

Kaynak: GUNES.COM.TR

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Haruki Murakami, Muhammed Ali, Mustafa Denizli, Napolyon... Ne oldu da hayatları değişti? İşte o dönüm noktaları...

BEYZBOL MAÇINDAN YAZARLIĞA...

Hikaye ilginç...

Murakami bir beyzbol maçı izlerken birdenbire yazar olmaya karar vermiş.

Niye?

Bilmiyoruz.

Çünkü kendisi de bu soruya "nedendir bilmiyorum" cevabını veriyor.

Maçtan sonra eve gitmiş.

Oturmuş masanın başına...

Ve ilk romanını yazmış.

AMAÇ ÖFKE KONTROLÜYDÜ AMA...

Muhammed Ali...

Daha 12 yaşındayken boksla tanışmış.

Sebep?

-İlginç.

Bisikletini çaldırdığı için karakola başvurmuş.

Çok öfkeliymiş.

Sinirlerine hakim olamıyormuş.

Polisler Muhammed Ali'ye öfke kontrolü için boks çalışmasını önermişler.

Macera böyle başlamış.

MATEMATİK İLE GELEN LİDERLİK...

Bildiğimiz Napolyon.

Korsika adasında doğmuş.

Fransızca bilmiyor hatta Fransız değil...

Ama Korsika, Fransa yönetimine girince bir yolunu bulup Fransa'ya gitmiş.

Matematikteki çok başarılıymış.

Askeri okula girmek için bu özelliğini konuşturmuş.

Paris Kraliyet Okulu'na, sırf matematikteki başarısı sayesinde girebilmiş...

TIP DOKTORU SAYESİNDE FUTBOL...

Türkiye'nin en ünlü futbol adamlarından biri o...

Mustafa Denizli...

Peki futbol hayatı nasıl başlamış?

İzmir'de sokakta arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken ki o günlerde daha 14 yaşında hayatını değiştirecek olayla karşılaşmış.

Ege Üniversitesi'nin uzmanlarından Prof. Dr. Orhan Cura, Mustafa Denizli'yi top oynarken görüp beğenmiş, tutmuş elinden Altay Futbol Klübüne götürmüş. Denizli "hayatım o günden sonra futbol oldu" diyor o an için... Bir kulak-burun-boğaz doktoru 14 yaşındaki bir çocuğu sokakta top oynarken görüyor ve... İşte bu kadar...

Etiketler : Haruki Murakami dünyaca ünlü muhammedali
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