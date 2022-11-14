Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızının cenaze namazı kılındı

Şirinevler Ulu Cami'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Özsoy ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Merhume Arzu Özsoy'un eski eşi Nurettin Uçar, babası Mehmet Özsoy ile annesi Neşe Özsoy, törende taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve diğer katılımcılar, Özsoy ailesine başsağlığı diledi.

Mehmet Özsoy kızının Türk bayrağına sarılı tabutu önünde dua ederken, Neşe Özsoy kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, namazın ardından yaptığı konuşmada, hain terör saldırısında 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Hafta sonunu birlikte geçirmek için hiçbir şeyden habersiz dışarı çıkan, masum anne ve kızının terör saldırısında katledildiğini belirten Oktay, "Biz öyle bir inanca mensubuz ki bir cana kıydığı, dolayısıyla barışa inanan ve insana kıymet veren bir dinin mensubuyuz. Arzu kardeşimize ve kızı Yağmur kardeşimize Allah rahmet eylesin." dedi.

Oktay, şehitlerin yakınlarına da Allah'tan sabır diledi.

Türkiye'de böylesi bir terör eyleminin ilk kez yaşanmadığına dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Çevresi ateş çemberiyle dolu olan bir bölgede, bir coğrafyada aslında barışın sembolü, huzurun sembolü bir ülkeyiz. Her ne yaparlarsa yapsınlar, kim hangi mesajı vermeye çalışırsa çalışsın, Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle birlikte dimdik ayakta, gerekli cevapları da verecektir. Hamdolsun gerek İstanbul Valiliğimiz gerek emniyet güçlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, tüm istihbarat birimlerimizle daha gün aydınlanmadan, 12 saat dolmadan hem piyonları diye ifade edeceğimiz tetikçileri hem bunu tertipleyenler ve daha da önemlisi bunun arkasındaki network hamdolsun yakalandı, çözüldü ve çözülmeye de devam ediyor. Biz onun gereğini yapacağız ama şu anda acımızı yaşamak için buradayız."

Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da şehitlere başsağlığı dileğini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar edildi ve helallik istendi. Daha sonra cenazeler defnedilmek üzere Edirnekapı Kozlu Mezarlığı'na gönderildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cenaze törenine çelenk gönderdi.