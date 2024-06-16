VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Hudut Kartalları' bayramda da elleri tetikte sınır nöbetinde
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Beyoğlu'nda hareketli dakikalar... Kızgın boğa mezarlığa daldı, ortalık karıştı
Çanakkale'de yüz yıllık gelenek: Bayramlaşma zinciri
Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Bayramın ilk gününde acı bilanço!
16 Haziran 2024 Pazar 12:53:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 12:53:00

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar... Kızgın boğa mezarlığa daldı, ortalık karıştı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Beyoğlu'nda sahibinden kaçan kızgın boğa, mezarlığa dalınca ortalık karıştı. Kabir ziyaretine gelenler anonsla uyarılırken, iki kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçan kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Mezarlığa dalan boğa iki kişiyi yaraladı, kabir ziyaretine gelenler anonsla boşaltıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim için alana götürülmek istenen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Dakikalarca kovalanan kurbanlık en sonunda Kulaksız Mezarlığı'na daldı. İçerideki çiçek satıcısı kadını ve mendil satan bir çocuğu yaralayan boğa ardından mezarın üstüne çıktı.

DEVREYE BELEDİYE EKİBİ GİRDİ

Sahibinin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. İki kişinin yaralanması nedeniyle de gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, belediye ekibi ve vatandaşlar ise kızgın boğayı zapt etmeye çalıştı. Ancak boğa bir türlü etkisiz hale getirilemeyince devreye belediye ekibi girdi.

KIZGIN BOĞA İKİ KİŞİYİ YARALAYIP MEZARLIĞA DALDI

Ekipler hayvana uyutucu iğne fırlattı ancak kızgın boğa kaçmaya devam etti. Birkaç iğne daha atılması sonrasında boğa olduğu yere yığılınca ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Boğa ardından sahibine teslim edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Etiketler : kızgın boğa saldırısı Beyoğlu mezarlık olayı yaralı kişiler
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!

Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!
Oğlu mezun oldu

Oğlu mezun oldu
Simge yaz moduna geçti

Simge yaz moduna geçti
Sevgilisinin başucundan ayrılmadı

Sevgilisinin başucundan ayrılmadı
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
Dördüncü finale pastalı kutlama

Dördüncü finale pastalı kutlama
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Türkan Şoray tekrar sahnede

Türkan Şoray tekrar sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX