Drone destekli korona denetimi!

Beyoğlu'nda drone destekli Kovid-19 denetimi
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda vatandaşlar ve yabancı turistler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça uyarıldı.
İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.
Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya ve araçlarıyla Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olarak Kovid-19 kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Ekipler, maske takmayan veya yanlış takanlarla sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarırken, yanlarında maske olmayanlara da maske verdi.
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