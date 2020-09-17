Beyoğlu Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
Kaynak: AA
İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Tüneli'nde orta refüje çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.
Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü Taner S, Taksim Tüneli'nde henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptıktan sonra sürüklendi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Taner S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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