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13 Ekim 2020 Salı 14:48:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 14:48:00

Beylikdüzü'nde öğrenci servisi yandı

Kaynak: IHA

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Beylikdüzü'nde park halindeki öğrenci servisinde saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Beylikdüzü’nde park halindeki servis aracı alev alev yandı. Aracı görev vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 LAG 140 plakalı bir servis aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek bir anda aracı sardı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, hemen yanan araca müdahale etti.

Araç, söndürürken ekipler soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

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