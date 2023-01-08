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08 Ocak 2023 Pazar 08:20:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 08:20:00

Beykoz'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Beykoz'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen 6 otomobil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında birbirleriyle çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı.

Emniyet ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünü bir süre trafiğe kapatırken kazaya karışan araçlar karayolları ekipleri ve çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Etiketler : beykoz trafik kazası zincirleme kaza
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