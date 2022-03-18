Beykoz'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı'nda, ormanlık bölgedeki sarp kayalık alanda 4 kişi mahsur kaldı.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu bu kişilerin konumları tespit edildikten sonra kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sarıyer'den olay yerine ulaşan DEGAK Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (DEGAK-4), yürüttüğü titiz çalışma ile 4 vatandaşımızı kurtardı. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerinde sağlık durumları iyi olan vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyor; büyük bir gayret ve özveri gösteren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi tebrik ediyoruz."