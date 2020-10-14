Beykoz açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi demirleme sahasına çekildi
Kaynak: AA
Beykoz'da motor arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, römorkörle Yenikapı'daki demirleme sahasına çekildi.
Alınan bilgiye göre, İspanya'daki Cadiz Limanı'na giden "Santorini" isimli kuru yük gemisi, Beykoz açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Motorunda arıza oluştuğu öğrenilen 158 metre uzunluğundaki gemi, kurtarma botu ve römorkörle Yenikapı’daki demirleme sahasına çekildi.
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