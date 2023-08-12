Kuruçeşme'de tarihi bir bina çöktü

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12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:18:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:18:00

Beşiktaş'ta restore edilen 3 katlı ahşap binada kısmi çökme meydana geldi

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede 1 kişi göçük altında kaldı.

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Göçük altında kalan 2 kişiden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekiplerin göçük altındaki kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

Etiketler : beşiktaş kuruçeşme bina çökme
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