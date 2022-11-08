Berr-In 2023 Sonbahar / Kış Basın Bülteni

Koleksiyon, çoklu ürün seçeneği ile her bir parçaya kolaylıkla kombinlenebilme imkanı sunuyor

Maksi elbiseler, özel dikim hissi veren ceket ve pantolon takımlar, tasarım kalitesi ile farklılaşan üst giyimler, parıltı detayları ile yeniden yorumlanan denim gruplar, markaya özgün desenleri ile yumuşak trikolar, gündüzden geceye tamamlayıcı bluzlar koleksiyonun her zevke ve arayışa hitap etmesine olanak sağlıyor.

Kışın vazgeçilmezi kaşe dokular, ışıltılı kumaş ve aksesuar detayları, dokulu saten ve kadife gruplar, vücudu saran deriler, geniş koleksiyonun öne çıkan parçalarını oluşturuyor.

İkonikleşen desen ve baskı detayları ile çarpıcı bir seçki sunan Berr-In 2023 Sonbahar / Kış koleksiyonu, zengin renk skalası ile modern bir stil anlayışını benimsiyor.

Kışın habercisi toprak ve baharat tonları, sıcak sarılar, klasikleşen siyah ve ekrular, romantik leylak ve pembeler, elegant zümrüt ve coral tonları, gold ve gümüş detaylarla tamamlanıyor.

Her sezon hazır giyim sektörüne stili ve yenilikçi bakış açısı ile yön veren Berr-In, 2023 Sonbahar / Kış koleksiyonu ile takipçilerini kış mevsiminin tüm soğukluğundan arındırıyor. Ulaşılabilir yüksek moda anlayışı ile Berr-In, benzersiz alışveriş deneyimini online mağazası berr-in.com aracılığıyla güçlü ve özgün kadınlarla buluşturmaya devam ediyor.