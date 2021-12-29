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29 Aralık 2021 Çarşamba 11:37:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 11:37:00

Bernotti 79; Avrupa'da Birçok Corner Açmayı Planlıyor

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Bernotti 79, erkek giyimde kreatif tasarımlarıyla ön plana çıkan ve bu anlamda rakiplerinin bir adım önünde yer almayı başaran bir marka. Global anlamda da çalışmalarını sürdüren marka, çok özel çalışmalarda bulunuyor. Marka, Avrupa'da birçok corner bayilik açmayı planlıyor, bu sayede kitlesini de genişletmeyi hedefliyor.

Firmalar özelinde birçok önemli mevcut. Bunlardan biri olan corner bayilik, mağazanın bir kısmında x marka ürünlerin, bir kısmında ise y marka ürünlerin satılmasını mümkün kılan bir hizmet. Bayilik çalışmaları içerisinde yer alan corner bayilik, markaların geniş bir kitleye ulaşabilmesi adına başvurduğu çalışmalar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin her noktasına kreatif ve yenilikçi tasarımlarını ulaştıran marka, Almanya ve Amerika gibi ülkelere de ürünlerini sunuyor. Böylelikle dünya genelinde ismini duyuran markanın, corner bayilik konusunda da yoğun bir çalışma içerisinde bulunduğunu söylemek mümkün. Mağazaların belirli kısımlarını kapsayan bir bayilik olarak bilinen corner bayilik, marka tanıtım çalışmalarının önemli ayaklarından biri olmaya devam ediyor.

Kreatif Tasarımlarıyla Bernotti 79, Avrupa'da da Ön Plana Çıkmaya Hazırlanıyor

Kreatif, yenilikçi ve işlevsel tasarımlarda bulunan Bernotti 79, tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dünya genelinde ismini tanıtmaya çalışan marka, bu konuda çok önemli ve kayda değer çalışmalarda bulunuyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde corner bayilik sunmaya hazırlanan marka, bu sayede marka tanıtım çalışmalarını efektif bir şekilde yürütmeye devam edecek.

Halihazırda Almanya ve Amerika gibi ülkelere tasarımlarını sunan Bernotti 79, Avrupa'nın birçok şehrinde geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Kaliteli malzemelerden üretilen kreatif tasarımları web sitesi üzerinden sunan markanın, güvenilir ödeme seçenekleri sunduğunu ve bu sayede ürünlerin sorunsuz bir şekilde satın alınabildiğini söylemek olanaklı. Marka, e-ticarette fark yaratan çalışmalarda bulunmaya devam ediyor.

Etiketler : Kreatif Bernotti 79 corner bayilik
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