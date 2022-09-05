"Benin çocuğum şehit" adı ilk okulunda yaşayacak

Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a ailesiyle giderken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Özge Kılıç'ın adı, atandığı okula verilecek. Özge öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verilirken acılı anne "Benim kızım şehit" diye feryat etti.

Isparta'da ailesiyle yaşayan Özge Kılıç (26), dört gün önce Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle ataması yapılan 20 bin öğretmenden biri olmuştu. Erzurum'un Hınıs ilçesi Kongor Mahallesi'ndeki bir okula, okul öncesi öğretmeni olarak atanan Özge, görev yerine gitmek için kendisi gibi öğretmen olan ablası Gamze Yavuz ve babası Hüseyin Kılıç ile yola çıkmıştı. Baba Kılıç'ın kullandığı otomobil, Hınıs yakınlarında kontrolden çıkıp takla atmıştı.

2 YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞTU

Feci kazada Özge Kılıç hayatını kaybetmiş, babası ile ablası yaralanmıştı. Özge'nin ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tüm Türkiye'yi etkiledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yayınladığı başsağlığı mesajında, Özge öğretmenin adının atamasının yapıldığı okula verileceğini açıkladı ve "Değerli öğretmenimizi vefa ile yaşatacağız" dedi. Özge öğretmen, dün Isparta'da çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle gözyaşları arasında defnedildi.

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2 YIL ÖNCE MEZUN OLMUŞTU

Özge Kılıç'ın, 2 yıl önce Trabzon'da özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu, öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi.

Kızının kırmızı eşarp ile Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılan anne Döndü Kılıç, "Benim çocuğum şehit" diyerek gözyaşı döktü.



Kazada yaralanan baba Kılıç ve abla Gamze Yavuz, kırık kolları alçıya alınmış halde cenaze törenine katıldı.

