Benim Tatlı Yalanım oyuncuları kimler? Benim Tatlı Yalanım dizisi konusu nedir?

Yaz sezonunda ekrana gelecek olan diziler bir bir başlıyor. Bu akşam Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım ekranlara gelecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ve Cihan Vural oturuyor. 03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Benim Tatlı Yalanım dizisinin senaryosu Deniz Dargı ve Murat Taşkent'in kaleminden. Benim Tatlı Yalanım dizisi İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekiliyor. Dizinin başrollerinde Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer yer alıyor. Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Benim Tatlı Yalanım hakkında merak edilenler...

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.

BENİM TATLI YALANIM OYUNCULARI KİMLER?

FURKAN PALALI (NEJAT)

Benim Tatlı Yalanım dizisinde Nejat karakterini oynayacak Furkan Palalı 27 Ekim 1986 yılında Konya da dünyaya gelmiştir. Konya da okuduğu sırada Kombassan Konyaspor'un basketbol alt yapısında 7 yıl süreyle oynadı. Buradan Tofaş Kulübü Konya şubesine transfer oldu. 2 yıl da burada mücadele ettikten sonra üniversiteyi okumak için kariyerine son verdi.Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Okul döneminde modellik yapmaya başladı. Kısa sürede ulus ve uluslararası arenada manken olarak boy göstermeye başladı.

ASLI BEKİROĞLU (SUNA)

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde eğitimini tamamlayan Aslı'yı sosyal medya kullanıcıları Vine adlı programdan hatırlıyor. Vine adlı video yükleme programına attığı eğlenceli videolara bir anda fenomen olan Aslı ilk olarak Beni Böyle Sev dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Ardından Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde oynamıştır. Aslı son olarak Jet Sosyete dizisinde Melike karakterini oynadı.

AHMET SARAÇOĞLU

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim gören sanatçı, çeşitli tiyatro topluluklarında çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu’nu kurdu. Halen çalışmalarını sürdürmektedir.

ASLI İNANDIK

Aslı İnandık, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim gördü.

SADİ CELİL CENGİZ

Sadi Celil Cengiz 1983 yılında Samsun’a bağlı Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Ordu Fen Lisesi’nde iki sene okuduktan sonra son sınıfını okuduğu Çarşamba Lisesi’nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 2007-2008 yıllarında personel asteğmen olarak askerliğini tamamladı.Bir süre gümrük memurluğu yapmıştır.

SEDA TÜRKMEN

1 Ocak 1986 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl keman eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İzmir’in güzellerinden olan Türkmen moda dergilerinde kendinden söz ettirmiştir.

CEM ZEYNEL KILIÇ

Unutma Beni İstanbul, Çoğunluk, Masum, İnsanlık Suçu gibi birçok film ve dizi sektöründe rol almıştır.